Глава Башкирии после беседы с Юрием Шевчуком предложил создать рабочую группу по вопросам Куштау

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:34:36+03:00

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Радий Хабиров предложил представителям научного сообщества Башкирии войти в рабочую группу по вопросам промышленной разработки шихана Куштау. С этой инициативой он обратился во время вчерашней встречи с учеными в Доме республики. Специалисты высказали предложения по максимальному сохранения флоры и фауны шихана и указали на необходимость глубокой модернизации производства соды.

– Свою позицию я уже высказывал – Куштау будет разрабатываться. Да нам никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей, – сказал на встрече Радий Хабиров. – У меня недавно была встреча с Юрием Шевчуком. Мы с ним обсуждали и эту тему. Он тоже неравнодушный человек, переживает. И он попросил меня встретиться с учёными. Я – сторонник диалога, всегда готов услышать ваше мнение. Поэтому предлагаю создать рабочую группу по этому вопросу.

Руководитель республики пояснил, что каждому из присутствующих на встрече отправит письма с предложением войти в состав группы. Время до начала работ на шихане он попросил посвятить «обсуждению того, как демпфировать ситуацию». Члены новообразованной рабочей группы должны будут подготовить рекомендации по рациональному проведению геолоразведочный и других работ, а также сохранению биологического своеобразия Куштау.

ИСТОЧНИК KP.RU