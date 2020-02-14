В сгоревшем в Башкирии кирпичном доме погибла женщина
Накануне вечером, 13 февраля, в Янаульском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает региональное МЧС.
Тревожный вызов о горящем доме на улице Молодежной села Иткинеево поступил на пульт диспетчера в 20:07. На место были направлены силы и средства МЧС и добровольная пожарная команда Иткинеевского сельсовета.
Когда спасатели прибыли на место, частично горел кирпичный дом размером 7 на 10 м. Пожар на площади в 40 «квадратов» удалось локализовать 20:18, а ликвидировать открытое горение семи минутами позже.
– В ходе тушения пожара обнаружена без признаков жизни женщина, 1951 г.р. Бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть, – сообщили в МЧС.
Причины и обстоятельства трагического инцидента установит следственно-оперативная группа и дознаватель.
ИСТОЧНИК KP.RU