В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки
Малышей назвали Мирас, Мухаммет и Гулли
Начальник отдела ЗАГС Наиля Саитгалина поздравила счастливого отца и вручила первые документы новорожденных.
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В столице Башкирии родилась первая в этом году тройня – два мальчика и девочка. Счастливые родители уже дали имена своим деткам - Мирас, Мухаммет и Гулли.
Азат и Гульгина Сынгизовы зарегистрировали новорожденных в отделе ЗАГС Кировского района столицы, сообщает региональный госкомитет по делам юстиции.
У супругов также есть старший ребенок – пятилетний Самир.
Начальник отдела ЗАГС Наиля Саитгалина поздравила счастливого отца и вручила первые документы новорожденных.
Отметим, что в прошлом 2019 году в Башкортостане было зарегистрировано рождение восьми троен.
ИСТОЧНИК KP.RU