2020-02-14T07:18:29+03:00
Общество

В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки

Малышей назвали Мирас, Мухаммет и Гулли
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Начальник отдела ЗАГС Наиля Саитгалина поздравила счастливого отца и вручила первые документы новорожденных.Начальник отдела ЗАГС Наиля Саитгалина поздравила счастливого отца и вручила первые документы новорожденных.
Изменить размер текста:

В столице Башкирии родилась первая в этом году тройня – два мальчика и девочка. Счастливые родители уже дали имена своим деткам - Мирас, Мухаммет и Гулли.

Азат и Гульгина Сынгизовы зарегистрировали новорожденных в отделе ЗАГС Кировского района столицы, сообщает региональный госкомитет по делам юстиции.

У супругов также есть старший ребенок – пятилетний Самир.

Начальник отдела ЗАГС Наиля Саитгалина поздравила счастливого отца и вручила первые документы новорожденных.

Отметим, что в прошлом 2019 году в Башкортостане было зарегистрировано рождение восьми троен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии за месяц задержали третьего мужчину за секс с одной и той же 13-летней девочкой
В сгоревшем в Башкирии кирпичном доме погибла женщина
В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки
В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое
В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки
Жителя Башкирии ударили по голове и украли у него 950 тысяч на парковке
«Жестко наказывать виновных»: Радий Хабиров о жалобах жителей Башкирии на медиков
США ввели санкции против завода из Башкирии
Главврач уфимской больницы рассказал, как врачи отрабатывали подозрение на коронавирус
В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой
Житель Уфы пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Уфе
Главу одного из Госкомитетов Башкирии отправили в отставку