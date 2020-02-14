В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:18:29+03:00

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В столице Башкирии родилась первая в этом году тройня – два мальчика и девочка. Счастливые родители уже дали имена своим деткам - Мирас, Мухаммет и Гулли.

Азат и Гульгина Сынгизовы зарегистрировали новорожденных в отделе ЗАГС Кировского района столицы, сообщает региональный госкомитет по делам юстиции.

У супругов также есть старший ребенок – пятилетний Самир.

Начальник отдела ЗАГС Наиля Саитгалина поздравила счастливого отца и вручила первые документы новорожденных.

Отметим, что в прошлом 2019 году в Башкортостане было зарегистрировано рождение восьми троен.

ИСТОЧНИК KP.RU