2020-02-14T07:30:11+03:00
Происшествия

В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое

Предварительно, аварию спровоцировал водитель маршрутки
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь ДТП, в которых девять человек получили травмы.Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь ДТП, в которых девять человек получили травмы.
Изменить размер текста:

Вчера, 13 февраля, ближе к вечеру в Уфе на проспекте Октября 59-летний уфимец за рулем автобуса «Fiat Ducato», следующему по маршруту №244 Сипайловский-Северный автовокзал, предположительно при повороте налево не уступил дорогу ВАЗовской «семерке». В результате невнимательности водителя маршрутки транспортные средства столкнулись.

В аварии пострадали двое – 65-летняя женщина и 18-летняя девушка, они обратились за медицинской помощью. Известно, что в салоне маршрутки находились десять пассажиров.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь ДТП, в которых девять человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии за месяц задержали третьего мужчину за секс с одной и той же 13-летней девочкой
В сгоревшем в Башкирии кирпичном доме погибла женщина
В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки
В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое
В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки
Жителя Башкирии ударили по голове и украли у него 950 тысяч на парковке
«Жестко наказывать виновных»: Радий Хабиров о жалобах жителей Башкирии на медиков
США ввели санкции против завода из Башкирии
Главврач уфимской больницы рассказал, как врачи отрабатывали подозрение на коронавирус
В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой
Житель Уфы пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Уфе
Главу одного из Госкомитетов Башкирии отправили в отставку