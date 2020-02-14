В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое
Вчера, 13 февраля, ближе к вечеру в Уфе на проспекте Октября 59-летний уфимец за рулем автобуса «Fiat Ducato», следующему по маршруту №244 Сипайловский-Северный автовокзал, предположительно при повороте налево не уступил дорогу ВАЗовской «семерке». В результате невнимательности водителя маршрутки транспортные средства столкнулись.
В аварии пострадали двое – 65-летняя женщина и 18-летняя девушка, они обратились за медицинской помощью. Известно, что в салоне маршрутки находились десять пассажиров.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь ДТП, в которых девять человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU