В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:30:11+03:00

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь ДТП, в которых девять человек получили травмы.

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Вчера, 13 февраля, ближе к вечеру в Уфе на проспекте Октября 59-летний уфимец за рулем автобуса «Fiat Ducato», следующему по маршруту №244 Сипайловский-Северный автовокзал, предположительно при повороте налево не уступил дорогу ВАЗовской «семерке». В результате невнимательности водителя маршрутки транспортные средства столкнулись.

В аварии пострадали двое – 65-летняя женщина и 18-летняя девушка, они обратились за медицинской помощью. Известно, что в салоне маршрутки находились десять пассажиров.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь ДТП, в которых девять человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU