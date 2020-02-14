В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки
В предстоящие выходные 15 и 16 февраля в столице Башкирии пройдут мясные ярмарки. Как сообщили в мэрии, они откроются в 10.00 и будут работать до 16.00.
Мясо и мясные продукты можно будет купить по следующим адресам:
15 февраля
- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинская до улицы Ухтомского в Деме;
- на площадке по улицы Рабкоров, рядом с домами №3, 5, 7;
- на площадке возле сквера «Волна» по улице Ахметова в Затоне;
- на площади перед Дворцом Спорта, улица Рихарда Зорге, 41;
- на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайская, 14;
- на площади перед Дворцом Молодежи по улице 50 лет Октября, 21.
16 февраля
- на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7;
- на площади перед Дворцом Спорта, улица Рихарда Зорге, 41.
ИСТОЧНИК KP.RU