2020-02-14T08:06:06+03:00
Общество

В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки

Площадки будут работать с 10 до 16 часов
Эльвина АПАРИНА
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В предстоящие выходные 15 и 16 февраля в столице Башкирии пройдут мясные ярмарки. Как сообщили в мэрии, они откроются в 10.00 и будут работать до 16.00.

Мясо и мясные продукты можно будет купить по следующим адресам:

15 февраля

- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинская до улицы Ухтомского в Деме;

- на площадке по улицы Рабкоров, рядом с домами №3, 5, 7;

- на площадке возле сквера «Волна» по улице Ахметова в Затоне;

- на площади перед Дворцом Спорта, улица Рихарда Зорге, 41;

- на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайская, 14;

- на площади перед Дворцом Молодежи по улице 50 лет Октября, 21.

16 февраля

- на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7;

- на площади перед Дворцом Спорта, улица Рихарда Зорге, 41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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