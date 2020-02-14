2020-02-14T07:03:45+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии ударили по голове и украли у него 950 тысяч на парковке

Злоумышленника удалось задержать лишь через три месяца
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Стерлитамакские полицейские задержали уфимца, который подозревается в дерзком ограблении. В ноябре прошлого года в полицию обратился мужчина, которого ограбили.

По его словам, на автомобильной парковке, когда он выходил из машины, к нему подбежал неизвестный молодой человек, ударил по голове и похитил из кармана куртки деньги - 950 тысяч рублей.

Делом занялись следователи п полицейские, и в расследовании дела помог сотовый телефон предполагаемого злоумышленника, который оперативники нашли рядом с местом происшествия. Накануне удалось установить и личность – им оказался 23-летний нигде не работающий уфимец.

По предварительным данным, в день инцидента он ехал на своей машине, когда его подрезал водитель иномарки. Он решил проучить лихача и поехал за ним. Дождавшись, когда мужчина выйдет из машины, подозреваемый подбежал к нему и избил, а потом, обнаружив пачку денег, схватил ее и убежал. Похищенные деньги мужчина потратил на свои нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии за месяц задержали третьего мужчину за секс с одной и той же 13-летней девочкой
В сгоревшем в Башкирии кирпичном доме погибла женщина
В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки
В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое
В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки
Жителя Башкирии ударили по голове и украли у него 950 тысяч на парковке
«Жестко наказывать виновных»: Радий Хабиров о жалобах жителей Башкирии на медиков
США ввели санкции против завода из Башкирии
Главврач уфимской больницы рассказал, как врачи отрабатывали подозрение на коронавирус
В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой
Житель Уфы пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Уфе
Главу одного из Госкомитетов Башкирии отправили в отставку