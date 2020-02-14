Жителя Башкирии ударили по голове и украли у него 950 тысяч на парковке

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:03:45+03:00

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Стерлитамакские полицейские задержали уфимца, который подозревается в дерзком ограблении. В ноябре прошлого года в полицию обратился мужчина, которого ограбили.

По его словам, на автомобильной парковке, когда он выходил из машины, к нему подбежал неизвестный молодой человек, ударил по голове и похитил из кармана куртки деньги - 950 тысяч рублей.

Делом занялись следователи п полицейские, и в расследовании дела помог сотовый телефон предполагаемого злоумышленника, который оперативники нашли рядом с местом происшествия. Накануне удалось установить и личность – им оказался 23-летний нигде не работающий уфимец.

По предварительным данным, в день инцидента он ехал на своей машине, когда его подрезал водитель иномарки. Он решил проучить лихача и поехал за ним. Дождавшись, когда мужчина выйдет из машины, подозреваемый подбежал к нему и избил, а потом, обнаружив пачку денег, схватил ее и убежал. Похищенные деньги мужчина потратил на свои нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU