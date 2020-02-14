2020-02-14T06:29:55+03:00
Политика

США ввели санкции против завода из Башкирии

Ограничения вступили в силу десять дней назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: КумАППФото: КумАПП
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На днях стало известно, что правительство США ввело санкции против одного из башкирских предприятий. Кумертаусское авиационное производственное предприятие (КумАПП) оказалось в так называемом Федеральном реестре – особом документе госдепартамента США. Соответствующее распоряжение опубликовало американское правительство в минувший четверг, 13 февраля, передает ТАСС.

По мнению американской стороны, причиной ограничительных мер в отношении КумАПП стало нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.

В новый санкционный список госдепа США, который действует с 3 февраля, попали и другие организации из России. Так, ограничения введены в отношении военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» (НПОМ) и «Конструкторского бюро приборостроения» (КБП), сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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