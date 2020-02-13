Главврач уфимской больницы рассказал, как врачи отрабатывали подозрение на коронавирус

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:27:05+03:00

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На днях стало известно, что в уфимскую больницу №21 с жалобами на температуру и кашель обратилась девушка, которая две недели назад приехала из Китая. Вскоре по городу поползли слухи, будто она может быть заражена коронавирусом, эпидемия которого бушует в Поднебесной.

Сегодня, 13 февраля, в прямом эфире Первого канала в передаче «Время покажет» ведущие Екатерина Стриженова и Артем Шейнин связались с главным врачом 21-й больницы Уфы Ринатом Нагаевым и попросили внести ясность в эту историю. Среди прочего они спросили его о том, действительно ли девушку госпитализировали с подозрением на коронавирус, а потом закрыли больницу на дезинфекцию.

Ринат Нагаев заявил, что на данный момент пациентка находится в инфекционной больнице №4 и никаких подтверждений того, что у нее может быть коронавирусная инфекция нет. Сейчас медики дожидаются результатов ее анализов. К тому же ее осмотр проходил по стандартным правилам и, по ним же, здание больницы обрабатывали специальными средствами. В это время всех больных доставляли в другой корпус больницы.

- На сегодняшний день у нас в республике наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, и минздравом принято решение о том, что наши лечебные учреждения перешли на работу в ограничительном режиме. То есть, мы ограничили в них доступ посторонних лиц, - заявил Ринат Нагаев.

ИСТОЧНИК KP.RU