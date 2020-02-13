В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:22:30+03:00

Родные мужчины обратились за помощью в поисках к волонтерам

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Родные и близкие 34-летнего жителя Стерлитамака Александра Емелева бьют треовгу: мужчина ушел из дома три дня назад и бесследно пропал. Родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак».

Обстоятельства исчезновения Александра Емелева не известны. Волонтеры сообщают, что он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

В день пропажи Александр Емелев был одет в черную вязаную спортивную шапку, синюю куртку с черными вставками, темно-синие джинсы, зимние кроссовки с синими вставками.

Приметы мужчины: рост 170 см, среднего телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза.

Особая примета Александра Емелева – усохшая правая рука.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU