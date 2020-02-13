2020-02-13T19:22:30+03:00
Общество

В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой

Родные мужчины обратились за помощью в поисках к волонтерам
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Родные и близкие 34-летнего жителя Стерлитамака Александра Емелева бьют треовгу: мужчина ушел из дома три дня назад и бесследно пропал. Родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак».

Обстоятельства исчезновения Александра Емелева не известны. Волонтеры сообщают, что он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

В день пропажи Александр Емелев был одет в черную вязаную спортивную шапку, синюю куртку с черными вставками, темно-синие джинсы, зимние кроссовки с синими вставками.

Приметы мужчины: рост 170 см, среднего телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза.

Особая примета Александра Емелева – усохшая правая рука.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач уфимской больницы рассказал, как врачи отрабатывали подозрение на коронавирус
В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой
Житель Уфы пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Уфе
Главу одного из Госкомитетов Башкирии отправили в отставку
Экс-министр молодежной политики и спорта Башкирии временно возглавил один из районов
«Вечером – стулья»: начальника ГИБДД из Башкирии подозревают в получении взятки офисным креслом
В Башкирии работник шаурмичной мыл ноги и стриг ногти на рабочем месте
На официальном сайте мэрии Уфы появилась ссылка на ресурс с заказом проституток
По просьбе главы Татарстана площадь перед театром «Нур» в Уфе назовут в честь Габдуллы Тукая
СК Башкирии завершил расследование уголовного дела по хищению 2 млрд рублей у дольщиков «Миловского парка»
Экс-министр молодежной политики Башкирии сложил депутатский мандат
Иван Ургант потроллил уфимских медиков, испугавшихся пациента с подозрением на коронавирус
Под Уфой грабитель в маске и с кувалдой ворвался в дом на глазах у глухонемой девочки
В Башкирии реанимировали завод «Белого облака»
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»
В уфимском детском саду родителей заставляли покупать посуду и игрушки
Генерирующие объекты ООО «БГК» включены в Правительственную программу модернизации ТЭС
Радий Хабиров исполнил мечту уфимской восьмиклассницы
Уфимка спустя 10 лет узнала личности молодых парней, которые ее изнасиловали в гаражах
Жителя Башкирии задержали за сообщение об акте терроризма в жилом доме
Пьяная молодая автомобилистка в Башкирии устроила серьезное ДТП
«Башавтотранс» повышает цену на проезд
Стало известно, где находится уфимка, у которой подозревают коронавирус
Жителя Башкирии на глазах очевидцев придавило деревом