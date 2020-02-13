Житель Уфы пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом
Сегодня, 13 февраля, в здание Калининского районного суда Уфы пытался пройти необычный посетитель. Мужчина появился на пороге, прихватив с собой боевой пистолет Макарова с полным магазином патронов. Как сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии, всего у него изъяли 7 патронов.
Что собирался сделать мужчина доподлинно неизвестно. Он как ни в чем не бывало подошел на досмотр личных вещей. Однако бдительные судебные приставы обнаружили оружие и вызвали полицию. Теперь с нарушителем разбираются правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подчеркнули в пресс-службе ФССП по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU