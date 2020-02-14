«Жестко наказывать виновных»: Радий Хабиров о жалобах жителей Башкирии на медиков

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:49:58+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному Минздраву «жестко наказывать виновных» в случае подтверждения вопиющей халатности со стороны врачей и медсестер. Он сделал это заявление на заседании «Здравчас» во время обсуждения жалоб жителей на неудовлетворительную работу больниц и поликлиник. Но при этом, отметил руководитель республики, если обращение было несправедливым, то нужно научиться защищать медиков.

Начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская также сообщила, что выросло количество просьб не закрывать лечебные учреждения. Речь идет в первую очередь о родильных домах в небольших городах и поселках. В ответ на это Хабиров заявил, что строить роддом в каждом поселке власти не собираются – «надо научиться объяснять жителям, что сегодня по хорошим дорогам и на хорошей машине проще добраться в центральную больницу». Тем не менее он попросил ставить его в известность, если будет приниматься решение о закрытии поликлиники или больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU