В Уфе сотрудники ГИБДД обнаружили «Лэнд Крузер» с коробками контрафактного алкоголя

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:50:30+03:00

36-летний автомобилист пояснил, что напитки он приобрел для себя

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Вчера, 10 февраля около 9 часов утра, сотрудники ГИБДД на улице Пугачева остановили автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился 36-летний уфимец.

Дорожные полицейские почувствовали резкий запах алкоголя из иномарки и тщательно осмотрели ее. Выяснилось, что в багажнике мужчина перевозил 36 бутылок алкоголя, к тому же бутылки со спиртным напитком не имели акцизные марки.

В ходе разговора водитель пояснил, что алкоголь он приобрел для личных целей, но соответствующих документов мужчина предоставить не смог. - Сотрудниками полиции изъято 36 бутылок. Водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где в отношении него будет принято процессуальное решение, - сообщили в отделе ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU