2020-02-12T16:59:55+03:00
Происшествия

Тренер-извращенец из Уфы четыре месяца издевался над девочкой

Мужчину задержали стражи порядка
Рустем АХУНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе задержали тренера секции, который четыре месяца приставал к своей подопечной-первокласснице.

Как сообщил источник «КП-Уфа», извращенец действовал в центральной части города. Мужчина трудился в одном из детских центров в качестве тренера по восточным единоборствам. Родители ничего не подозревали, когда отдали свою дочь в кружок. Известно, что тренер совершал над своей девочкой «насильственные действия сексуального характера» целых четыре месяца. Скорее всего пострадавшая девочка даже не понимала, что на самом деле с ней делает извращенец. Узнав о случившемся, мама школьницы немедленно обратилась в полицию.

Во время беседы со стражами порядка мужчина решил во всем признаться. Тренера-извращенца задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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