2020-02-11T13:48:50+03:00
Общество

Стало известно, какие товары подорожали в Башкирии по итогам 2019 года

Лидером роста цен стала гречневая крупа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 4,3-10,1%Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 4,3-10,1%Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аналитики Башстата рассказали, какие товары подорожали в Башкирии по итогам 2019 года. Специалисты выяснили, что в целом инфляция в потребительском секторе сложилась на уровне 2,9% – это на треть ниже, чем в прошлом, 2018 году.

– Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 102,3% (январь-декабрь 2018г. – 105,0%), непродовольственные товары – 102,8% (103,9%), услуги – 103,8% (103,8%), – говорится в докладе Башстата.

Лидером роста цен оказалась гречневая крупа – прирост составил 1,6 раза. Подорожали и другие виды круп – на 3,9-20,4%. Кроме того, цены выросли на колбасные изделия, говядину, мясные полуфабрикаты и баранину – на 1,1-8,3%, а также на отдельные виды рыбопродуктов (3-10,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (4,3-10,1%), молоко и молочную продукцию (3,3-10,8%), сыры (8,8%) и бобовые (11,2-17%). Вместе с тем дешевле стал картофель – на 12%, сахар (36,6%), куриные яйца (11,7%), оливковое масло (7%). В цене упали на 7,2-26,8% столовая свекла, помидоры и огурцы, репчатый лук, морковь и белокочанная капуста.

В непродовольственном секторе подорожали бензин (на 3,3%) и дизельное топливо (1,6%), табачные изделия (10,8%) и новые машины (4,1-5,4%). Повысились регулируемые тарифы ЖКХ (4,8%), билеты на самолеты (в экономе на 7%), поезда (2,6%) и автобусы (3,7%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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