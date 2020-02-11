В Башкирии мать и ее любовник потеряли в снегу двухлетнего сына, пока ходили за выпивкой: ребенка спасают врачи

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:42:54+03:00

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В одном из поселков в Мелеузовском районе Башкирии серьезно замерз двухлетний ребенок. По предварительной информации, все случилось в момент, когда его мать со своим любовником пошла за выпивкой к соседке - они потеряли малыша по дороге.

О происшедшем сообщили местные жители в социальных сетях. Инцидент также подтвердили в сельсовете. По словам сельчан, мальчика нашли обмороженным в сугробе спустя несколько часов после пропажи. В это время на улице стоял 25-градусный мороз. В настоящий момент ребенок жив, но находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи и в скором времени должны перевезти в Уфу.

Известно, что ребенок приехал из Мелеуза в Нугуш в сопровождении матери и ее сожителя. Они навещали родственников.

«КП-Уфа» выясняет все подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU