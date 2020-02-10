2020-02-10T07:28:28+03:00
Происшествия

Супруги пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Башкирии

Их "Киа" столкнулась лоб в лоб с ГАЗом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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В Дюртюлинском районе Башкирии произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП случилось в третьем часу дня 9 февраля на дороге Москва-Уфа. 38-летний житель Салавата на "Киа Соул" допустил столкновение со встречным грузовиком ГАЗ. Последним управлял 39-летний мужчина из Набережных Челнов.

Удар оказалась настолько сильным, что автомобили отбросило по разные стороны проезжей части.

В ДТП пострадали двое - водитель "Киа" и его супруга. По факту инцидента ведется разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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