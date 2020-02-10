Супруги пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП случилось в третьем часу дня 9 февраля на дороге Москва-Уфа. 38-летний житель Салавата на "Киа Соул" допустил столкновение со встречным грузовиком ГАЗ. Последним управлял 39-летний мужчина из Набережных Челнов.
Удар оказалась настолько сильным, что автомобили отбросило по разные стороны проезжей части.
В ДТП пострадали двое - водитель "Киа" и его супруга. По факту инцидента ведется разбирательство.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU