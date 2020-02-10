«Медленно умирает от голода и холода!»: в Башкирии брошенная из машины собака не сходит с места, где ее оставили

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:10:05+03:00

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В городе Стерлитамаке хозяева выбросили домашнего пса из машины на улицу. О довольно жестоком способе избавиться от питомца рассказали зоозащитники. Волонтер Ульяна Хамитова написала целое обращение в адрес бывших владельцев. По словам женщины, небольшая собачонка – ростом не выше 25 сантиметров в холке – «еще долго бежала за машиной, пока окончательно не поняла, что ее предали».

– Просто знайте: она не ест и очень мерзнет. Мечется в радиусе 10 метров от того места, где вы ее вышвырнули. Она медленно умирает от голода и холода, – написала она «ВКонтакте». – Ещё вчера любимый питомец стал для кого-то ненужной игрушкой. Она медленно умирает от голода и холода!

Зоозащитница обратилась к пользователям с просьбой приютить собаку и позаботиться о ней. Спустя сутки она практически не сходит с места и боится к кому бы то ни было подходить. Номер для связи, если вы захотите взять пса себе: 8 (917) 412-72-97 (Галина).

ИСТОЧНИК KP.RU