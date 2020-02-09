2020-02-09T16:37:37+03:00
Общество

В Башкирии вандалы изуродовали пещеру, которая является памятником федерального значения

От надписей ее стены будут очищать специалисты
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Николай Григорьевфото: Николай Григорьев
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Идрисовскую пещеру в Салаватском районе Башкирии изуродовали вандалы. Посетители памятника археологии федерального значения исписали его стены своими именами. Место стало жертвой собственной популярности – в летнее время его посещают до тысячи человек в день.

Неуместные граффити вскоре должны стереть специалисты. Сотрудники Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики уже оценили ущерб, нанесенный пещере. Они составили список из 320 надписей, большая часть которых сделана лакокрасочными материалами. Срок давности некоторых из них составляет 20 лет.

Отмечается, что часть граффити обнаружена на участках стен, где сохранились древние наскальные изображения времен энеолита и мезолита. Некоторые группы рисунков на привходовой части пещеры были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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