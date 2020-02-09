В Башкирии вандалы изуродовали пещеру, которая является памятником федерального значения

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:37:37+03:00

От надписей ее стены будут очищать специалисты

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Идрисовскую пещеру в Салаватском районе Башкирии изуродовали вандалы. Посетители памятника археологии федерального значения исписали его стены своими именами. Место стало жертвой собственной популярности – в летнее время его посещают до тысячи человек в день.

Неуместные граффити вскоре должны стереть специалисты. Сотрудники Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики уже оценили ущерб, нанесенный пещере. Они составили список из 320 надписей, большая часть которых сделана лакокрасочными материалами. Срок давности некоторых из них составляет 20 лет.

Отмечается, что часть граффити обнаружена на участках стен, где сохранились древние наскальные изображения времен энеолита и мезолита. Некоторые группы рисунков на привходовой части пещеры были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU