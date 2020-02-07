Уфимец четыре года насиловал малолетнюю падчерицу

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе местная жительница обвинила мужа в растлении собственной дочери. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Женщина пришла с заявлением в полицию в среду, 5 февраля. Она рассказала правоохранителям, что 55-летний супруг в их общей квартире на протяжении четырех лет – с 2016 по 2020 – «совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении ее дочери. Не так давно жертве извращенца исполнилось 14 лет. Это значит, что впервые сексуальное домогательство со стороны отчима ей пришлось вытерпеть, когда ей было 10 лет.

Подозреваемого задержали. СК Башкирии возбудил в отношении него уголовное дело. Известно, что мужчина формально является безработным, а написавшая заявление жена трудится помощником воспитателя в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU