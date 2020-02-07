2020-02-07T09:44:33+03:00
Происшествия

Уфимец четыре года насиловал малолетнюю падчерицу

В полицию с заявлением обратилась мать девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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СК возбудил уголовное делоСК возбудил уголовное делоФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Уфе местная жительница обвинила мужа в растлении собственной дочери. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Женщина пришла с заявлением в полицию в среду, 5 февраля. Она рассказала правоохранителям, что 55-летний супруг в их общей квартире на протяжении четырех лет – с 2016 по 2020 – «совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении ее дочери. Не так давно жертве извращенца исполнилось 14 лет. Это значит, что впервые сексуальное домогательство со стороны отчима ей пришлось вытерпеть, когда ей было 10 лет.

Подозреваемого задержали. СК Башкирии возбудил в отношении него уголовное дело. Известно, что мужчина формально является безработным, а написавшая заявление жена трудится помощником воспитателя в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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