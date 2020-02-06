2020-02-06T20:08:52+03:00
Происшествия

В Башкирии первокурсница покончила с собой при странных обстоятельствах

Никакой предсмертной записки рядом с телом не было обнаружено
Яна БАЗЕКИНА
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Тело девушки отправили на судмедэкспертизуТело девушки отправили на судмедэкспертизуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В минувший вторник в Октябрьском вернувшиеся домой родители обнаружили бездыханное тело своей 16-летней дочери. По неизвестным причинам первокурсница местного строительного колледжа решила свести счеты с жизнью, при этом никакой предсмертной записки обнаружено не было. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», следователи изъяли с места происшествия сотовый телефон, компьютер и тетради с записями, принадлежащие девушке. Возможно, обнаруженная информация поможет пролить свет на причину, по которой первокурсница решила уйти из жизни. Ее тело было отправлено на судмедэкспертизу.

По факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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