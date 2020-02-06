В Минздраве назвали районы Башкирии, где чаще всего болеют раком

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:04:07+03:00

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В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, жители каких районов республики чаще других болеют раком.

Со ссылкой на ведомство, издание UfaTime.ru сообщает, что лидером по количеству онкобольных в регионе является Бакалинский район (504,7 случая рака на каждые 100 тысяч человек). Второе место антирейтинга занимает Чекмагушевский район (458,7 случая на 100 тысяч). В черный список также попали Архангельский (453 больных на каждые 100 тысяч), Миякинский (450,1), Федоровский (444) районы, а также города Салават (439,4) и Уфа (343,6).

Наименее онконапряженным районом стал Абзелиловский (210,9 случая рака на 100 тысяч населений). В этот перечень попали также Салаватский (258,9), Бурзяинский (265), Белокатайский (267,5) районы. Ближе к среднереспубликанскому показателю находятся города Ишимбай (276), Нефтекамск (281,8) и Сибай (286,9).

По данным Минздрава, в 2019 году в Башкирии на учет в онкодиспансер встали 12 890 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU