2020-02-04T16:02:26+03:00
Общество

В Башкирии выделят 83 млн рублей на повышение рождаемости

За 11 месяцев 2019 года в республике родилось на 4,7 тысячи меньше детей, чем за предыдущий период
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Власти Башкирии надеются переломить ситуацию с низкой рождаемостьюВласти Башкирии надеются переломить ситуацию с низкой рождаемостьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии на повышение рождаемости выделят 83 млн рублей. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова на заседании президиума правительства РБ, которое провел вице-премьер Андрей Назаров.

Во время обсуждения рождаемости была приведена статистика, исходя из которой становится ясно, что в Башкирии падает рождаемость. Так, например, в 2018 году в республики родилось 47 010 детей (на 2 305 меньше уровня 2017), а за 11 месяцев 2019 года число новорожденных составило 38 690 (на 4 720 младенцев меньше, чем за аналогичный период 2018 года).

– К сожалению, по этому показателю сегодня республика на низком уровне, поэтому перед нами стоит очень важная задача – повысить рождаемость, – сказал Назаров.

По словам Ленары Ивановой, на изменение сложившейся ситуации из бюджета будет выделено порядка 83,2 млн рублей. Деньги потратят по нескольким направлениям: применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), криоперенос эмбрионов, организацию доабортного консультирования женщин и бесплатное медобследование молодых пар с момента подачи заявления в ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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