2020-02-04T09:37:59+03:00
Общество

Радий Хабиров показал, как будет выглядеть Советская площадь в Уфе после реконструкции

На ней появится памятник генералу Шаймуратову и поющий фонтан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях показал, как будет выглядеть Советская площадь в Уфе после реконструкции. К своему посту он прикрепил трехминутный презентационный ролик, на котором видно, какие кардинальные изменения ожидают одну из главных городских площадей.

– Устраним несправедливость, – написал руководитель республики. – Всем известная и всеми любимая Советская площадь не должна быть банальной парковкой. Это центр города и это место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии.

Работы по реконструкции Советской площади будут завершены к концу текущего года. В ее центре появится памятник генералу Шаймуратову, а перед ним установят поющий фонтан. В следующем, 2021 году власти планируют начать реконструкцию фасадов прилегающих исторических зданий.

– Вот тогда вся площадь заиграет новыми красками и станет ещё одним местом притяжения горожан, – подытожил Хабиров.

Советская площадь // 4.02..

ИСТОЧНИК KP.RU

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