2020-02-03T09:20:51+03:00
Общество

«Где наши деньги?»: Радий Хабиров рассказал об «убожестве» в некоторых районах Башкирии

Мусорки в некоторых районах республики он назвал «убожеством»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров поручил контрольному управлению проверить траты муниципалитетов на мусоркиХабиров поручил контрольному управлению проверить траты муниципалитетов на мусорки
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Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял проблему контейнерных площадок. Дело в том, что в разных районах республики качество их обустройства, несмотря на равномерное распределение средств, значительно разнится.

На оперативке сообщили, что в прошлом году на мусорки было потрачено 173,6 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в текущем году. В среднем каждый муниципалитет получает на эти цели от 3,5 до 4,5 млн рублей. Средняя стоимость одной контейнерной площадки оценивается в 40-50 тысяч рублей.

- Я не очень понимаю глав муниципалитетов, – начал Хабиров. – Я очень разные вижу виды обустройства контейнерных площадок. Некоторые контейнерные площадки – при том, что все муниципалитеты получили деньги – это убожество. Убитый заборчик маленький – три стены – и кривые контейнерные площадки. У меня возникает вопрос – «где наши деньги?».

В пример глава Башкирии привел контейнерные площадки в Миякинском районе. Их он назвал идеальными.

– Почему Миякинский район может делать? Почему Кугарчинский район может делать? Или вы сейчас наши деньги, которые мы вам передали, потратите, а потом будете переделывать, что ли? Почему где-то подходят с головой? А где-то подходят с целью потратить наши деньги? – спросил у коллег глава Башкирии.

В конечном счете Радий Хабиров поручил контрольному управлению «начать проверку наших денег», которые были выделены на контейнерные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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