2020-02-02T15:23:27+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 23-летнего Эдгара Емельянова

Молодой человек нашелся
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Почти неделю родные и близкие 23-летнего уфимца Эдгара Емельянова не могли связаться с молодым человек. 28 января он вышел из дома и бесследно пропал, в тот же день он последний раз заходил на свою страницу в соцсетях. Поисками парня занялись полицейские и волонтеры.

К счастью, сегодня, 2 февраля, пришли хорошие новости. В поисковом отряде «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили, что Эдгар нашелся живым. Подробности поисков не раскрываются, неизвестным остается и то, где все это время находился молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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