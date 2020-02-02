2020-02-02T18:07:02+03:00
Общество

В Башкирии предлагают закрепить право на оплату труда в Конституции

С такой инициативой выступила глава Гострудинспекции региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Руководитель гострудинспекции в Башкирии Татьяна Астрелина предложила конституционно закрепить право граждан на оплату труда не ниже МРОТ. По ее мнению, закон о банкротстве не защищает права работников компании в полной мере.

"Статью 37 Конституции Российской Федерации дополнить частью 6-й следующего содержания: каждому гарантируется вознаграждение за труд без какой-то бы ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. И здесь же предусмотреть норму о том, что МРОТ не может быть ниже размера прожиточного минимума", - цитирует предложение Астрелиной ТАСС.

По предварительным данным, долги по зарплате к началу февраля Башкирии составляют 730 млн рублей. По словам главы инспекции труда, такая ситуация складывается и в других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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