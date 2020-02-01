1 Февр. 2020 2020-02-01T18:39:30+03:00

Жители опасаются, что полудикие псы могут наброситься на детей

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Жители города Белорецк всерьез обеспокоены появлением на улицах стаи полудиких собак. По словам местных жителей, псы поселились у котельной, где выходит наружу тепло. Один из жильцов дома по улице 50 лет Октября накануне разместил в социальных сетях крик души к городским властям. Он просит принять срочные меры.

По его словам, стая обосновалась напротив школы №21. Там же рядом находится детский сад. Полудикие псы постоянно лают и бросаются на прохожих.

- Лают, спать невозможно! И кидаются на прохожих. Там детские учреждения вокруг, примите меры! – призывает горожанин.

В комментариях к этому посту высказалось множество белоречан. Мнения горожан разделись: одни потребовали немедленно отловить собак, а другие выступили в их защиту. Якобы псы только лают, но на прохожих не кидаются.

В одном из городов Башкирии стая собак терроризирует горожан // 1.02.

ИСТОЧНИК KP.RU