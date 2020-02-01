2020-02-01T17:17:43+03:00
Общество

Следком проверит больницу в Башкирии, где инвалиды ползали по полу

Нашумевшее видео привлекло внимание правоохранительных органов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 1 февраля, стало известно, что скандально известную Иглинскую районную больницу будут проверять сотрудники следкома по Башкирии. В пресс-службе ведомства заявили, что их заинтересовало видео, где пациент с ограниченными возможностями здоровья ползет по полу без инвалидной коляски, а другой лежит на матрасе на полу. По данному факту СКР по Башкирии организована доследственная проверка.

Как отмечают в ведомстве, сейчас прибывшим в больницу сотрудникам предстоит опросить пациентов, руководство медучреждения и персонал. Также сыщики будут изучать всевозможную документацию и устанавливать обстоятельства запечатленного на видео происшествия.

- В ходе проверки действиям руководства и работникам больницы будет дана правовая оценка, - подчеркнули в пресс-службе следкома по Башкирии.

Пациенты Иглинской ЦРБ - 2 // 31.01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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