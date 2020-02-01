Гузель Уразова рассказала о дружбе с Василей Фаттаховой

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:59:24+03:00

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30 января пресс-центр Комсомолки посетила заслуженная певица Башкирии и Татарии Гузель Уразова вместе со своим супругом музыкантом Ильдаром Хакимовым. Супруги дали эксклюзивное интервью «КП – Уфа».

В ходе разговора мы вспомнили известную певицу Василю Фаттахову, которая в столь раннем возрасте покинула нас четыре года назад. Со слов певицы, они были близки последние два года жизни Васили.

- Раньше мы с Василей общались редко, потому что у нас практически не получалось встречаться. Они в Уфе жили, а мы в то время постоянно были в разъездах. Последние два года до ее смерти мы стали чаще общаться – встречались на концертах, постоянно разговаривали по душам. По характеру она очень была похожа на Ханию Фархи. Очень светлые люди были обе, человечные, гармоничные, во многом были у них сходства между собой, взгляды на жизнь и любовь. Вот говорят, почему небеса таких людей забирают рано? Потому что Богу самому нужны такие светлые и прекрасные люди. У Васили осталось несколько песен, придет время и их тоже исполнят, ведь песни никогда не умирают – они живут вечно, - сказала Уразова.

Напомним, что популярная певица, исполнительница знаменитого хита «Туган як» умерла 26 января 2016 года в Уфе. Причиной смерти стали осложнения после вторых родов. Василя Фаттахова даже не успела подержать на руках свою дочь: сразу после рождения девочку поместили в кювез, специальный бокс для недоношенных детей. Маму выписали, но увидеться им было не суждено.

ИСТОЧНИК KP.RU