Известный певец из Башкирии получил «Заслуженного артиста Татарстана»

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Певец из Башкирии Ришат Тухватуллин получил звание «Залуженного артиста Татарстана». Награждение прошло в рамках расширенного заседания итоговой коллегии Минкульта РТ в Иннополисе.

– Дорогие мои зрители, вы подняли меня до очень больших высот. Постараюсь оправдать ваше доверие! – написал на своей странице в Instagram Ришат.

Такого же звания, но уже на родине, музыканта удостоили еще в 2018 году. Награду он получил из рук тогдашнего руководителя региона Рустэма Хамитова.

Тухватуллин родился в деревне Каркалы Туймазинского района. Сейчас он выступает далеко за пределами республики – в России и Европе. К слову, во время последних гастролей в Чишмах пропал звукооператор Ришата. Через некоторое время его все-таки удалось разыскать.

ИСТОЧНИК KP.RU