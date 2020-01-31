2020-01-31T08:53:00+03:00
Общество

Известный певец из Башкирии получил «Заслуженного артиста Татарстана»

Ришата Тухватуллина наградили на расширенном заседании Минкульта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram.comфото: Instagram.com
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Певец из Башкирии Ришат Тухватуллин получил звание «Залуженного артиста Татарстана». Награждение прошло в рамках расширенного заседания итоговой коллегии Минкульта РТ в Иннополисе.

– Дорогие мои зрители, вы подняли меня до очень больших высот. Постараюсь оправдать ваше доверие! – написал на своей странице в Instagram Ришат.

Такого же звания, но уже на родине, музыканта удостоили еще в 2018 году. Награду он получил из рук тогдашнего руководителя региона Рустэма Хамитова.

Тухватуллин родился в деревне Каркалы Туймазинского района. Сейчас он выступает далеко за пределами республики – в России и Европе. К слову, во время последних гастролей в Чишмах пропал звукооператор Ришата. Через некоторое время его все-таки удалось разыскать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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