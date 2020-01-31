2020-01-31T06:59:39+03:00
Общество

В Уфе вахтовики устроили голодовку из-за гигантских долгов по зарплате

Мужчины разбили палатки у офиса бывшего работодателя
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Накануне вахтовики из Башкирии, которые в прошлом году застряли в Приморье из-за того, что им не платили зарплату, устроили голодовку у офиса своего бывшего работодателя. Мужчины вернулись в Башкирию, но своих денег так и не увидели. Счет отчаявшихся обманутых вахтовиков идет на десятки. Они приехали в Уфу со всех уголков республики и разбили палаточный лагерь.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, руководство компании «Уфанефтемаш», на которую они все работали, закрылось в офисе и к мужчинам не выходило. Они открыли двери только когда к офису подъехали сотрудники полиции и прокуратуры. В разговоре с корреспондентами БСТ директор заявил, что он рассчитывается со своими бывшими работниками.

-– Выплаты идут, кто вам сказал, что не идут? – Работники со всей республики собрались и требуют зарплату. – Выплаты идут. Ребята получили за ноябрь аванс. По мере поступления денег работа ведется. В ноябре они лежали в общежитии, не работали, поэтому и поступлений нет. Небольшие выплаты идут по мере поступления, - заявил директор «Уфанефтемаш» Руслан Галиуллин.

Однако с этим категорически не согласны сами вахтовики. Они отметили, что с ними обещали рассчитаться до Нового года, но так этого и не сделали. А голодовку они объявили потому, что не видят разницы, где голодать – дома или под дверями у бывшего работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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