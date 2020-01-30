Уфимский ЖЭК задолжал работникам более 2 млн рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:18:52+03:00

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Уфимский «ЖЭК №19» оставил без денег 62 работников. Общая сумма задолженности превысила два миллиона рублей. Об этом стало известной после прокурорский проверки. Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, десяткам сотрудников не выплатили деньги за октябрь и аванс за ноябрь.

Прокуратура советского района внесла в адрес руководителя организации представление и потребовала устранить нарушения трудового законодательства. В конечном счете фирма и ее директор были привлечены к административной ответственности. Они выплатили долги работникам и заплатили штраф в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU