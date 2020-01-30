В Курултае Башкирии перед приездом Радия Хабирова журналист потерял сознание
Первую помощь ему оказали сотрудники медпункта
фото: UTV
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В Уфе журналист потерял сознание в здании Курултая перед приездом главы Башкирии Радия Хабирова на пленарное заседание.
Все произошло сегодня утром, 30 января, в коридоре Госсобрания на втором этаже: 31-летний мужчина почувствовал недомогание и упал прямо на пол. Очевидцы сразу же вызвали «скорую», до приезда которой первую помощь корреспонденту оказали сотрудники медпункта. Они поставили ему капельницу.
Доподлинно неизвестно, из-за чего журналист потерял сознание. По одной из версий, у него были проблемы с сердцем.
ИСТОЧНИК KP.RU