В Курултае Башкирии перед приездом Радия Хабирова журналист потерял сознание

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:36:30+03:00

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В Уфе журналист потерял сознание в здании Курултая перед приездом главы Башкирии Радия Хабирова на пленарное заседание.

Все произошло сегодня утром, 30 января, в коридоре Госсобрания на втором этаже: 31-летний мужчина почувствовал недомогание и упал прямо на пол. Очевидцы сразу же вызвали «скорую», до приезда которой первую помощь корреспонденту оказали сотрудники медпункта. Они поставили ему капельницу.

Доподлинно неизвестно, из-за чего журналист потерял сознание. По одной из версий, у него были проблемы с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU