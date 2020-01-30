2020-01-30T07:31:18+03:00
Происшествия

В Уфе автомобиль после ДТП въехал в здание суда

Авария произошла на проспекте Октября
Эльвина АПАРИНА
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От сильного удара «Киа» выехала на встречку, а затем ее выбросило в сугроб и здание суда.От сильного удара «Киа» выехала на встречку, а затем ее выбросило в сугроб и здание суда.
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Вчера 29 января около 11 часов утра напротив дома №14 по проспекту Октября в Уфе произошла авария с пострадавшим.

Как сообщили в отделе ГИБДД, 52-летний мужчина за рулем «Киа Рио», двигаясь в сторону улицы Бабушкина, столкнулся с «Ладой Приорой», которая двигалась в попутном направлении.

От сильного удара «Киа» выехала на встречку, а затем ее выбросило в сугроб и здание суда.

В результате ДТП водитель «Киа Рио», 31- летняя пассажирка отечественной автомашины получили травмы и обратились за помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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