В Уфе автомобиль после ДТП въехал в здание суда

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:31:18+03:00

От сильного удара «Киа» выехала на встречку, а затем ее выбросило в сугроб и здание суда.

Изменить размер текста: A A

Вчера 29 января около 11 часов утра напротив дома №14 по проспекту Октября в Уфе произошла авария с пострадавшим.

Как сообщили в отделе ГИБДД, 52-летний мужчина за рулем «Киа Рио», двигаясь в сторону улицы Бабушкина, столкнулся с «Ладой Приорой», которая двигалась в попутном направлении.

От сильного удара «Киа» выехала на встречку, а затем ее выбросило в сугроб и здание суда.

В результате ДТП водитель «Киа Рио», 31- летняя пассажирка отечественной автомашины получили травмы и обратились за помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU