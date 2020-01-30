В Уфе автомобиль после ДТП въехал в здание суда
Авария произошла на проспекте Октября
От сильного удара «Киа» выехала на встречку, а затем ее выбросило в сугроб и здание суда.
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Вчера 29 января около 11 часов утра напротив дома №14 по проспекту Октября в Уфе произошла авария с пострадавшим.
Как сообщили в отделе ГИБДД, 52-летний мужчина за рулем «Киа Рио», двигаясь в сторону улицы Бабушкина, столкнулся с «Ладой Приорой», которая двигалась в попутном направлении.
От сильного удара «Киа» выехала на встречку, а затем ее выбросило в сугроб и здание суда.
В результате ДТП водитель «Киа Рио», 31- летняя пассажирка отечественной автомашины получили травмы и обратились за помощью к медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU