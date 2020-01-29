2020-01-29T19:02:45+03:00
Общество

ЗАГСы Башкирии рассказали о новом буме

Новобрачные массово подают заявления, чтобы сыграть свадьбу в красивую дату
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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20 февраля 2020 года в ЗАГСах Башкирии ожидается ажиотаж. Красивая дата 20.02.2020 привлекла многих новобрачных. На данный момент уже подано 262 заявления на заключение брака в этот день.

В Госкомитете республики по делам юстиции уточняют, что только в Уфе зарегистрировали 99 заявлений. Даже то, что это будет четверг, не смущает будущих супругов.

Кстати, если в этот день гости молодоженов возьмут с собой на регистрацию памперсы для малышей до 4 лет, то смогут пожертвовать их Специализированному дому ребенка в Уфе в рамках акции «Подари ребенку счастье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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