2020-01-29T18:15:54+03:00
Происшествия

В Уфе разыскивают двух девушек, обкрадывающих квартиры под видом маминых подруг

Злоумышленницы проникают в жилища, обманывая маленьких детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД Башкириифото: МВД Башкирии
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Уфимская полиция разыскивает двух девушек, обкрадывающих квартиры. Злоумышленницы выискивают детей и под видом маминых подруг просят их пустить в дом. Воровки забирают деньги и украшения, оставляя взамен купюры банка приколов. О преступницах сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Накануне в полицию обратилась 41-летняя уфимка. Она сообщила правоохранителям, что две девушки, находясь на втором этаже жилого дома, подошли к ее маленькому сыну и представились знакомыми матери. Попросив разрешения войти в квартиру, злоумышленницы объяснили ребенку, что принесли долг.

– Когда женщины вошли, одна из них попросила ребенка записать их данные, другая направилась в спальню, якобы оставить долг. После ухода незнакомок сын позвонил матери и рассказал о случившимся. После ухода таинственных подруг пропали ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей, – рассказали в МВД.

Аналогичный случай был зафиксирован в другом районе. Там воровки зашли в подъезд вслед за 11-летним подростком. Используя наработанную схему, они вынесли из квартиры пять тысяч рублей. Во время одной из таких вылазок преступниц зафиксировала камера наблюдения.

В МВД обнародовали запись и попросили всех, кто узнал разыскиваемых или располагает информацией об их местонахождении, сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам дежурной части: МВД по РБ – (347) 279-39-02, дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе – (347) 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного).

В Башкирии две девушки обкрадывают квартиры, обманывая детей // 29.01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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