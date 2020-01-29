2020-01-29T20:02:53+03:00
Происшествия

В Уфе две девочки отравились неизвестным веществом

Оба случая произошли в минувший понедельник
Рустем АХУНОВ
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Уфе две девочки 13 и 17 лет отравились неизвестным веществом.

Примечательно, что оба случая отравления несовершеннолетних произошли в минувший понедельник, 27 января.

Источник «КП-Уфа» в экстренных службах сообщил, что примерно в 9 часов вечера в больницу доставили ученицу 7 класса одной из школ в Октябрьском районе столицы Башкирии. Медики установили, что в своей квартире девочка отравилась «неизвестным веществом». Школьницу пришлось госпитализировать.

Второй случай произошел в Кировском районе Уфы около 12 часов ночи. Из своей комнаты в общежитии в больницу экстренно доставили 17-летнюю второкурсницу одного из столичных колледжей. Врачам удалось установить, что девочка отравилась некими медицинскими препаратами.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства отравлений несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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