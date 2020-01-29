2020-01-29T22:34:29+03:00
Общество

В криминальном районе Уфы почти наполовину снизился уровень преступности

Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По итогам 2019 года в республике раскрыто более 30 тысяч преступленийПо итогам 2019 года в республике раскрыто более 30 тысяч преступленийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уфимском микрорайоне Инорс почти наполовину сократилась преступность. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил во время выступления на расширенном заседании МВД республики, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности органов правопорядка. По словам руководителя республики, в 2019 году уровень уличной преступности в целом по региону снизился более чем на 10%.

– Яркий пример эффективности нашей с вами согласованной работы – изменение ситуации в Инорсе. Мы осветили там больше улиц, дворовых территорий, установили видеонаблюдение. Открыли дополнительный пункт полиции. Увеличили число патрулей. В результате в довольно криминальном прежде районе Уфы преступность сократилась почти наполовину – на 40-50 процентов, – сказал Хабиров.

По данным главы Башкирии, в 2019 году правоохранительными органами раскрыто более 30 тысяч преступлений, пять тысяч из них – тяжкие и особо тяжкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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