В криминальном районе Уфы почти наполовину снизился уровень преступности
В уфимском микрорайоне Инорс почти наполовину сократилась преступность. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил во время выступления на расширенном заседании МВД республики, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности органов правопорядка. По словам руководителя республики, в 2019 году уровень уличной преступности в целом по региону снизился более чем на 10%.
– Яркий пример эффективности нашей с вами согласованной работы – изменение ситуации в Инорсе. Мы осветили там больше улиц, дворовых территорий, установили видеонаблюдение. Открыли дополнительный пункт полиции. Увеличили число патрулей. В результате в довольно криминальном прежде районе Уфы преступность сократилась почти наполовину – на 40-50 процентов, – сказал Хабиров.
По данным главы Башкирии, в 2019 году правоохранительными органами раскрыто более 30 тысяч преступлений, пять тысяч из них – тяжкие и особо тяжкие.
ИСТОЧНИК KP.RU