В Башкирии молодой парень попал в ДТП и чуть не замерз насмерть в ожидании помощи

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:05:54+03:00

Бензин был на исходе, а машина не хотела заводиться

Изменить размер текста: A A

В Башкирии 20-летний парень чуть не замерз насмерть, попав в ДТП на заснеженной трассе. О едва не ставшем трагическим случае рассказали в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.

Дело было сегодня утром, 29 января. Молодой водитель Kia Sportage не справился с управлением на автодороге Сибай-Акъяр и вылетел в кювет. Сам парень не пострадал, вместо этого его ждало другое испытание – температура воздуха опустилась до -20°, в результате чего он едва не замерз до смерти.

– Бензин стал заканчиваться, поэтому машина заводилась с трудом. Когда парень понял, что попытки выбраться самостоятельно безуспешны, обратился за помощью, – передали в экстренном ведомстве.

На место происшествия выехала Аварийно-спасательной службы. Сотрудники нашли бедствующего и отвезли его в ближайший город.

ИСТОЧНИК KP.RU