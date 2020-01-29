2020-01-29T20:40:39+03:00
Происшествия

В Башкирии парень изнасиловал пенсионерку, которая ударила его топором

29-летнего мужчину задержали
Рустем АХУНОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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29-летний житель Башкирии изнасиловал пенсионерку, которая после этого ударила его топором по голове.

Жутковатая история произошла в Мелезовском районе республики еще 24 января. Компания местных жителей распивала алкоголь в доме пенсионерки. По данным источника «КП-Уфа», вскоре один из участников вечерники ударил ножом в горло приятеля, а после надругался над 60-летней хозяйкой дома. Уже после изнасилования пенсионерка несколько раз ударила обидчика по голове топором.

На следующий день в больнице оказались от ударов ножом в горло мужчина и насильник пожилой женщины. Последний в преступлении против половой неприкосновенности пожилой женщины признался. Сейчас возле его кровати в больнице дежурит вооруженный конвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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