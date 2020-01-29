В некоторых школах Башкирии отменили занятия из-за карантина

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:27:50+03:00

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В 29 школах и детсадах Башкирии частично закрываются классы и группы. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на данные регионального Минобра.

Из-за карантина занятия отменены в учебных заведениях Салаватского, Бирского, Хайбуллинского, Учалинского, Дуванского, Белокатайского районов. Часть классов закрыта в городах Салават и Агидель.

Тем не менее, как ранее сообщала «Комсомолка», заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом по Башкирии пока держится ниже эпидемиологического уровня. За последнюю неделю было зарегистрировано почти 21 тысяча случаев заболевания (ниже эпидпорога на 3,5%). Немного иная картина в Уфе – здесь порог превышен на 8% (больны 6,7 тысячи человек).

ИСТОЧНИК KP.RU