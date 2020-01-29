В Башкирии обнаружили тело мужчины с ножом в горле

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:32:40+03:00

В отделение полиции доставили двух человек

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Жителя Башкирии обнаружили мертвым с ножом в горле.

По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жуткое преступление произошло в Мечетлинском районе республики. В одном из частных домов стражи порядка обнаружили окровавленное тело 65-летнего неработающего местного жителя. В горло несчастного был воткнут нож.

Вскоре стражам порядка удалось выйти на след предполагаемых преступников – 41-летнего мужчину и его 31-летнюю подругу. Примечательно, что ранее они уже были судимы за кражу.

Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства, предшествующие гибели сельчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU