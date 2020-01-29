В Башкирии обнаружили тело мужчины с ножом в горле
Жителя Башкирии обнаружили мертвым с ножом в горле.
По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жуткое преступление произошло в Мечетлинском районе республики. В одном из частных домов стражи порядка обнаружили окровавленное тело 65-летнего неработающего местного жителя. В горло несчастного был воткнут нож.
Вскоре стражам порядка удалось выйти на след предполагаемых преступников – 41-летнего мужчину и его 31-летнюю подругу. Примечательно, что ранее они уже были судимы за кражу.
Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства, предшествующие гибели сельчанина.
ИСТОЧНИК KP.RU