2020-01-29T17:32:40+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили тело мужчины с ножом в горле

В отделение полиции доставили двух человек
Рустем АХУНОВ
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Жителя Башкирии обнаружили мертвым с ножом в горле.

По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жуткое преступление произошло в Мечетлинском районе республики. В одном из частных домов стражи порядка обнаружили окровавленное тело 65-летнего неработающего местного жителя. В горло несчастного был воткнут нож.

Вскоре стражам порядка удалось выйти на след предполагаемых преступников – 41-летнего мужчину и его 31-летнюю подругу. Примечательно, что ранее они уже были судимы за кражу.

Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства, предшествующие гибели сельчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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