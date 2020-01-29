В Башкирии запустили строительство солнечной электростанции за 3,5 млрд рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стерлибашевском районе начали строить самую большую в Башкирии солнечную электростанцию. Ее мощность составит 25 мегаватт, а стоимость – 3,5 млрд рублей. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

Он отметил, что вырабатываемой на новой станции энергии «хватит и на окрестные районы, вплоть до Стерлитамака». К примеру, тот же Стерлибашевский район потребляет примерно 4 мегаватт. Запустить электростанцию планируют уже летом текущего года. На ее базе будет создано как минимум 20 рабочих мест.

– Нам этот проект важен не только с точки зрения трудоустройства людей в своей республике, но и как самый экологически чистый способ выработки энергии. Новшество в этой солнечной электростанции - использование современных фотоэлементов, которые хорошо работают даже в пасмурную погоду, – написал Хабиров.

Руководитель региона добавил, что теперь Башкирия находится в тренде солнечной энергетики. Практическая значимость станции, подчеркнул Хабиров, заключается в том, что дополнительные мощности подтянут в район энергоемкие производства, за счет чего появятся еще больше рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU