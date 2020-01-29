В Башкирии с должности сняли главу Минземимущества

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:23:35+03:00

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В Башкирии от должности освободили министра земельных и имущественных отношений Гульшат Арсланову. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Как следует из информации на сайте правительства, Арсланова ушла в отставку «в связи с переходом на другую работу». Где именно она теперь будет работать, не уточняется.

Вторым указом главы был назначен исполняющий обязанности руководителя ведомства. Им стала Наталья Полянская, заместитель министра.

Напомним, Гульшат Арсланова возглавила Минземимущество РБ только в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU