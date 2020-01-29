В рамках фестиваля «Abdrazakov fest-2020» пройдут бесплатные мастер-классы звезд мировой оперы

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:17:00+03:00

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Именной международный фестиваль народного артиста Башкирии Ильдара Абдразакова в этом году пройдет с 15 по 26 февраля в четырех городах страны - Москве, Казани, Екатеринбурге и Уфе, где 19 февраля знаменитый бас исполнит титульную партию в опере «Аттила». В рамках фестиваля также состоятся мастер-классы, которые проведут Ильдар Абдразаков и итальянский тенор Лучано Ганчи. Хотя Уфа в число городов, где пройдут мастер-классы, в этот раз не попала, тем не менее, талантливые молодые певцы из Уфы и других городов Башкирии смогут попытать удачу в других городах страны. 16 февраля мастер-класс пройдет в Екатеринбурге, 22 февраля - в Казани, а 24 февраля - в Москве. Подать заявку на участие в мастер-классах молодые певцы от 20 до 32 лет могут до конца дня 2 февраля. Необходимо сделать видеозапись со звуком хорошего качества одной арии из зарубежного или русского репертуара и отправить ее по адресу: abdrazakovfest@gmail.com, указав в теме письма город участия - выложить видео на своей страничке в соцсетях с хэштегом #iafoundation и #abdrazakovfest. Самые талантливые молодые исполнители смогут принять участие в заключительном концерте фестиваля «Верди-гала» в Москве, выступить на одной сцене со звездами мировой оперы - Ильдаром Абдразаковым, Соней Йончевой и Клаудио Сгура.

ИСТОЧНИК KP.RU