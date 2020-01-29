«Какие мы геи? Я просто обычный рабочий»: в Уфе разгорелся коммунальный секс-скандал

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:57:07+03:00

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В одном из многоквартирных домов в Уфе разгорелся настоящий секс-скандал. Пожилые супруги заподозрили соседей по коммуналке в проведении гей-оргий. Там живут двое молодые парней, один из которых рабочий, а второй инвалид. Обвинение в гомосексуализме они отрицают, ссылаясь на то, что пенсионеры неадекватно воспринимают происходящее. Дело дошло до полиции.

– Участковый пришел, сказал, что мы якобы геи. Ну, какие мы геи? Мой сосед инвалид, а сам я обычный рабочий, – недоумевает один из обвиняемых в интервью «Уфимскому времечку». – У меня девушка была. Она ушла уже давно. Ну какие мы геи? По ихней вине люди съезжают.

Вторая сторона жалуется на то, что полиция бездействует: «Им все по барабану. «Живите дружно», говорят.

Гей скандал в Уфе // 29.01.

ИСТОЧНИК KP.RU