2020-01-29T10:30:49+03:00
Происшествия

Экс-начальница Суддепартамента Башкирии перечислила себе 13,5 млн рублей cудейских зарплат

Чиновница переводила деньги на свой счет на протяжении шести лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Верховный суд Башкирии вынес приговор бывшей начальнице финотдела Управления Судебного департамента. В минувший вторник, 23 января, 50-летнюю чиновницу осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.

В силовом ведомстве рассказали, что в ходе следствия было установлено, что Таюпова А.З. мела доступ к защищенной системе банковского обслуживания и в период с 2011 по 2017 годы перечисляла на свой счет деньги, предназначенные для выплаты мировым судьям. Материальный ущерб был оценен в размере 13,5 млн рублей.

Подсудимая во время заседания признала свою вину в полном объеме. Суд назначил ей три года лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал возместить те самые 13,5 млн в пользу Суддепартамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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