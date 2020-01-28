2020-01-28T14:45:31+03:00
Общество

В Башкирии работы лишатся более двух тысяч человек

Большая часть уволенных придется на Уфу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Уфе без работы останутся 1608 сотрудниковВ Уфе без работы останутся 1608 сотрудниковФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На предприятиях Башкирии ожидаются массовые сокращения. Количество уволенных составит порядка 2,2 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство труда, семьи и социальной защиты. Только в Уфе без работы останутся 1608 сотрудников, в Стерлитамаке – 398 специалистов, а в Сибае и Нефтекамске – 97 и 55 соответственно.

Сокращения коснутся ряд предприятий. Так, в связи с ликвидацией «Уфимского фанерно-плитного комбината» без заработка останутся 529 человек. Помимо этого, на аутсорсинг переходит «Башкирская содовая компания» – это «минус» 137 работников. Под снижение потребительского спроса попал Сибайский филиал «Учалинского горно-обогатительного комбината». Здесь сократят 126 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сгоревшем дотла доме в Башкирии обнаружили труп мужчины
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Спикер парламента Башкирии выступил против «особой роли русского народа» в Конституции
В Башкирии работы лишатся более двух тысяч человек
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Правительство Башкирии намерено сократить численность чиновников на 25%
Мечты сбываются в ЖК «Уфимский Кремль»
В Башкирии стали известны подробности гибели заживо погребенного рабочего
В Уфе при столкновении двух грузовиков водителя зажало в кабине
В мэрии Уфы рассказали о двухэтапной корректировке счетов за отопление
В уфимском гипермаркете мужчина едва не устроил резню
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Двух прилетевших в Уфу пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Башкирии прекратили поиски 27-летней матери двоих детей
В Уфе хозяин выбросил бойцовскую собаку на мороз из-за сложного возраста
По пути в Уфу сдуло ветром фуру с сухофруктами
Преподаватель БашГУ попалась на взятке
Водитель снегохода пострадал в ДТП с «Нивой» в Башкирии
К 2021 году кинотеатр «Победа» в Уфе превратят в филиал музыкальной школы
Житель Башкирии умер после отказа врача в помощи
Куратор ПФО занял высокий пост в «Башкирской содовой компании»
Власти Башкирии рассказали о судьбе студентов из республики, оказавшихся в зараженном Китае