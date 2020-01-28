В Башкирии работы лишатся более двух тысяч человек

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:45:31+03:00

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На предприятиях Башкирии ожидаются массовые сокращения. Количество уволенных составит порядка 2,2 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство труда, семьи и социальной защиты. Только в Уфе без работы останутся 1608 сотрудников, в Стерлитамаке – 398 специалистов, а в Сибае и Нефтекамске – 97 и 55 соответственно.

Сокращения коснутся ряд предприятий. Так, в связи с ликвидацией «Уфимского фанерно-плитного комбината» без заработка останутся 529 человек. Помимо этого, на аутсорсинг переходит «Башкирская содовая компания» – это «минус» 137 работников. Под снижение потребительского спроса попал Сибайский филиал «Учалинского горно-обогатительного комбината». Здесь сократят 126 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU