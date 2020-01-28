Правительство Башкирии намерено сократить численность чиновников на 25%

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:02:49+03:00

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В Башкирии численность госслужащих уменьшится на 25% к 2024 году. Об этом на заседании правительства республики сообщил первый вице-премьер Андрей Назаров.

По его словам, процесс уже запущен: сокращены первые сто человек. Политик добавил, что решения точечные – должности покидают только неэффективные звенья. В то же время сокращения будут планомерными, во избежание сбоев в работе. Таким образом власти собираются сформировать мобильную и действенную команду, а также сократить расходы бюджета на содержание госаппарата.

Как уточняет «РБК-Уфа», сейчас в Башкирии насчитывается около пяти тысяч государственных гражданских служащих.

– Уверен, что и четыре тысячи успешно справятся с теми задачами, которые стоят сегодня перед регионом», — цитирует издание Назарова.

ИСТОЧНИК KP.RU