Мечты сбываются в ЖК «Уфимский Кремль»

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:57:49+03:00

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И дело не только в выгодном вложении денег и престиже, но и в тех очевидных преимуществах, которые дает жизнь в центральной части города.

Это развитая инфраструктура – в шаговой доступности лучшие детские сады и школы, государственные учреждения, деловые и торгово-развлекательные центры, театры, музеи, исторические достопримечательности, всего и не перечислишь. Плюс транспортная доступность, – отсюда можно уехать в любой конец города без пересадок. Все это делает жизнь более комфортной и спокойной, что само по себе бесценно, – сообщает bashinform.ru.

Неудивительно, что спрос на квартиры вблизи исторического центра продолжает расти. Есть спрос – есть и предложение. Широкий выбор квартир в новой очереди строительства в самом крупном жилом комплексе исторического центра «Уфимский Кремль»*.

На сегодняшний день в секциях Г и Ж литера 22 представлен широкий выбор квартир от небольших студий до просторных 4-комнатных, площадью от 32,33 до 100,24 кв. м. Современные, продуманные и функциональные планировочные решения предусматривают несколько вариантов конфигурации и метража каждого типа квартир, так что вы обязательно найдёте свою квартиру мечты.

Лучшее получает тот, кто умеет быстро принимать решения, ведь покупка квартиры на этапе котлована это не только гарантия большого выбора планировочных решений, но и выгодная покупка. По нашей аналитике разница в стоимости квадратного метра на этапах котлована и ввода в эксплуатацию в первых трёх секциях литера 22 составила до 30 %. К тому же только по 29 февраля у вас есть уникальная возможность получить ещё большую выгоду! При покупке 3-комнатной квартиры вы получаете кладовку в подарок или можете приобрести паркинг всего за 30 % от стоимости. А при покупке 4-комнатной квартиры мы дарим вам паркинг!** – рассказывает Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».

Проект продуман до мелочей. Современные европейские фасады, высокие потолки от 2,7 м., большие колясочные и велосипедные, 3-хуровневый подземный паркинг, современные скоростные лифты, автономная котельная, просторный холл с дизайнерской отделкой и консьерж сервис сделают вашу жизнь в этом доме по настоящему комфортной.

Большим преимуществом жилого комплекса «Уфимский Кремль» является то, что он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены, а это значит, что вы можете увидеть проект не только на бумаге, но и лично пройтись по территории и оценить качество и уровень комфорта комплекса.

Напомним, что ГК «Первый Трест» стала «Лучшим застройщиком года»*** по итогам народного голосования в 2019 году, что совершенно не удивительно, ведь в наших домах счастливо проживают более 5 000 семей. И вы тоже можете пополнить ряды этих счастливчиков став обладателем квартиры мечты в ЖК «Уфимский Кремль».

Ипотека, рассрочка, наличный расчёт, материнский капитал, жилищные сертификаты – вы можете использовать любой из перечисленных вариантов при покупке квартиры в литере 22, секциях Е, Г и Ж.

Если для покупки квартиры мечты вы хотите использовать деньги от продажи старой недвижимости, воспользуйтесь нашей услугой Trade-in. Так вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно****! А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2 % на новую квартиру от ГК «Первый Трест».

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Ждём вас в наших офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Коммунистическая 78, ул. Коммунистическая, 107 и ТЦ «Мега».

Офис продаж вторичной недвижимости и Trade-in находится по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

Справка о компании: ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 5 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской».*****

*Крупнейший среди жилых комплексов ГК «Первый Трест».

** Количество кладовок и парковочных мест ограничено. Предложение не является публичной офертой. Спецусловия распространяются на 3- и 4-комнатные квартиры в литере № 3 КИК «На Успенской» и в секциях Е, Г и Ж литера № 22 в ЖК «Уфимский Кремль». Количество квартир, паркингов и кладовок, участвующих в акции ограничено.

***По версии читателей издания «Комсомольская Правда».

**** Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».

***** Информация дана на 27.01.2020 г.

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